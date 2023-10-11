После вмешательства Госкомитета по жилищному надзору Карелии тепло вернулось в квартиры жильцов многоквартирного дома

Жители одного из домов в Петрозаводске пожаловались на отсутствие отопления в доме и незаконченный ремонт трубопровода.

О восстановлении подачи отопления жильцам многоквартирного дома рассказали в Госкомитете по жилищному надзору.



Жители многоквартирного дома № 7 на Первомайском проспекте в Петрозаводске пожаловались на отсутствие отопления в доме и незаконченный ремонт трубопровода.

Специалисты Госкомитета оперативно связались с управляющей компанией ООО «Вектор чистоты». Как сообщил руководитель организации, в доме провели необходимые ремонтные работы на трубопроводе, подачу отопления в многоквартирный дом восстановили. В организации также отметили, что снятую в связи с выполнением работ дверь в подъезд установили на прежнее место.

Управляющая компания также вставляет стекла в одно из окон подъезда дома и устраняет протечку кровли, уточнили в Госкомитете.