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После вмешательства УФАС сетевая компания подключила участок жителя Карелии к электричеству

Новости. Общество
18:40, 22 Декабря 2023
фото: © gogoloji / istockphoto

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За нарушение закона сетевая компания заплатила штраф 300 тысяч рублей.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Карелии оштрафовало Прионежскую сетевую компанию за нарушение при подключении земельного участка жителя республики к электричеству.

УФАС установило, что сетевая компания не подключила в срок участок к электрическим сетям.

За нарушение законодательства антимонопольная служба оштрафовала организацию на 300 тысяч рублей.

После вмешательства УФАС сетевая компания подключила земельный участок жителя Карелии к электросетям.

Прионежская сетевая компания перечислила штраф в федеральный бюджет в полном объеме,  сообщили в пресс-службе УФАС.

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