После вмешательства УФАС сетевая компания подключила участок жителя Карелии к электричеству

За нарушение закона сетевая компания заплатила штраф 300 тысяч рублей.
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Карелии оштрафовало Прионежскую сетевую компанию за нарушение при подключении земельного участка жителя республики к электричеству.
УФАС установило, что сетевая компания не подключила в срок участок к электрическим сетям.
За нарушение законодательства антимонопольная служба оштрафовала организацию на 300 тысяч рублей.
После вмешательства УФАС сетевая компания подключила земельный участок жителя Карелии к электросетям.
Прионежская сетевая компания перечислила штраф в федеральный бюджет в полном объеме, сообщили в пресс-службе УФАС.
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