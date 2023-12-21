После вмешательства УФАС сетевая компания подключила участок жителя Карелии к электричеству

За нарушение закона сетевая компания заплатила штраф 300 тысяч рублей.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Карелии оштрафовало Прионежскую сетевую компанию за нарушение при подключении земельного участка жителя республики к электричеству.

УФАС установило, что сетевая компания не подключила в срок участок к электрическим сетям.

За нарушение законодательства антимонопольная служба оштрафовала организацию на 300 тысяч рублей.

После вмешательства УФАС сетевая компания подключила земельный участок жителя Карелии к электросетям.

Прионежская сетевая компания перечислила штраф в федеральный бюджет в полном объеме, сообщили в пресс-службе УФАС.