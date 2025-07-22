После введения «сухого закона» число алкомаркетов на Вологодчине сократилось более чем в два раза

За 4 месяца несколько сотен «наливаек» приостановили деятельность на территории региона.

В 2025 году на территории Вологодской области приостановили деятельность 346 алкомаркетов. Ещё в начале года приобрести спиртные напитки можно было в 610 торговых точках, сообщил глава региона Георгий Филимонов в своём телеграм-канале.

— Из них 280 закрылись, а 66 прекратили продажу спиртного. Это 224 федеральных и 122 региональных объекта. Всего 346 точек. По установленным правилам работу продолжают 264 алкомаркета, — рассказал он.

Кроме того, за первые летние месяцы в регионе на треть снизилось количество магазинов, реализующих вейп-продукцию — из 316 торговых точек работу продолжили лишь 216.

По словам губернатора, введение «сухого закона» благотворно сказалось на здоровье местного населения — смертность от алкогольной интоксикации сократилась на 71%, а показатель смертности от заболеваний, спровоцированных чрезмерной тягой к спиртному, снизился на 53%.

Напомним, ограничения на продажу алкогольной продукции в Вологодской области действуют с 1 марта этого года. Согласно новым правилам, в будние дни спиртные напитки в магазинах продаются строго с 12 до 14 часов. В выходные и праздничные дни их можно приобрести с 8 до 23 часов. При этом заведения общественного питания продолжают беспрепятственно угощать своих гостей зельем Бахуса.