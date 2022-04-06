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После введения западных санкций в Карелии на 400 безработных стало меньше

Новости. Общество
09:09, 08 Апреля 2022
фото: © Радио России - Карелия 102,2 fm

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Начальник республиканского Управления труда и занятости РК Елена Фролова рассказала, как работают меры государственной поддержки, о которых говорил премьер-министр России во время отчета перед Госдумой.

В Карелии нет резкого роста безработицы, даже после того, как ряд предприятий оказались под санкциями. Ни одно производство не остановило работу и не сократило сотрудников.

Об этом говорила на недавнем брифинге начальник Управления труда и занятости республики Елена Фролова.

«Наши заводы все работают в штатном режиме, заказами обеспечены, и нет никаких планов по высвобождению или выведению в простой своих работников», — отметила она.

На промышленных предприятиях простоя нет, но часть организаций все же были вынуждены приостановить работу из-за санкций. Так в простое оказались 263 сотрудника.

«Это работники „Макдоналдса“, работники некоторых марок одежды, бренды которых заявили о приостановке деятельности в России, — пояснила Елена Фролова. — Эти работодатели пользуются своим правом трехмесячной аренды, бизнес свой сворачивать не собираются, работники выведены в режим простоя с полным сохранением денежного содержания».

Что же касается именно безработных, то за последние три месяца их стало меньше. Если в начале года безработными числились 5,5 тысячи человек, то сейчас их количество сократилось до 4 815, а с 24 февраля работу получили 400 человек.

В Петрозаводске на сегодня более 2 тысяч вакансий, около 500 вакантных мест в Сегежском и Кондопожском районах.

Управление труда и занятости ежедневно отслеживает кадровые события, чтобы своевременно отреагировать на изменения, касающиеся карельского рынка труда.

Регулярный мониторинг проводится и на федеральном уровне. Об этом говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы. Пока резкого сокращения занятости в стране не происходит, все меры принимаются российским правительством на опережение.

«Мы создаем новые временные рабочие места для граждан, находящихся под риском увольнения. И оплачиваемые общественные работы для тех, кто потерял место», — отметил Мишустин.


Фото: © ТАСС

В Карелии на общественные работы будут устроены не менее 572 человек. Это люди, имеющие официальный статус безработных. Во время общественных работ человек по-прежнему будет стоять на учете в службе занятости, то есть помимо зарплаты получать пособие по безработице.

Также Михаил Мишустин напомнил о расширении программ профессионального переобучения. Будут запущены курсы для более чем 200 тысяч человек. 10 миллиардов рублей уже выделено правительством РФ на специальную программу содействия молодежной занятости. За счет этих денег государство, в том числе, будет поощрять работодателей, которые принимают сотрудников до 30 лет, даже не имеющих образования.

Российский премьер подчеркнул, что ряд превентивных мер, принятых государством, уже были опробованы во время эпидемии коронавируса. Теперь в службы занятости, по его словам, можно обратиться не после сокращения или закрытия предприятия, а как только возникают такие ситуации.

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