После введения запрета заранее ставить галочки в договорах банки не смогут навязывать допуслуги

Кредитным организациям запретят без ведома заемщика проставлять в заранее напечатанных документах отметки, означающие согласие с условиями займа, сообщил сенатор от Карели Игорь Зубарев.

Совет Федерации одобрил законопроекты, направленные на совершенствование защиты прав и законных интересов заемщиков. Среди них – нормативный акт, запрещающий кредиторам проставлять отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг.

В настоящее время при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом проставляют в договоре за заемщика галочки, которые означают его согласие с предложенными условиями. Таким образом недобросовестные кредитные организации порой навязывают дополнительные условия, например, страховку кредита по завышенной стоимости. Новый закон позволит заемщику самостоятельно решать, какие услуги ему нужны.

"К сожалению, случаев, когда кредитные организации вводят людей в заблуждение, сегодня немало. Финансовая грамотность населения, не смотря на серьезную работу органов власти и общественных организаций в этом направлении, по-прежнему оставляет желать лучшего. Излишне доверчивые заемщики обращаются потом за помощью в Роспотребнадзор и суды, пытаясь отказаться от невыгодных дополнительных услуг. Но такие действия банков нужно пресекать сразу. Никаких заранее проставленных отметок в распечатанных финансовых документах быть не должно. Поэтому сенаторы поддержали данный законопроект, защищающий права заемщиков", - отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.