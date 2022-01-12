890x80
Реклама
В Карелию идет снегопад и сильный ветер 3
12.01.2022 15:55
Следком расследует возможное нарушение прав детей в одном из детских садов Петрозаводска 4
12.01.2022 16:00

После выхода шоу «Секретный миллионер» к экс-депутату парламента Карелии Сергею Пирожникову за помощью обратились 1,5 тысячи человек

Новости. Общество
13:42, 13 Января 2022
фото: кадр из передачи "Секретный миллионер"

Новости партнеров

Сергей Пирожников рассказал, что после участия в проекте «Секретный миллионер» на него обрушился вал обращений с просьбами о помощи.

На своей странице в соцсети бывший депутат карельского парламента, миллионер Сергей Пирожников, который эмигрировал в Арабские Эмираты, написал о шквале обращений от людей с просьбой о помощи.

«С момента выхода передачи «Секретный миллионер» в эфир, ко мне обратилось за помощью около 1500 человек. Просят разное: от наборов Lego и сотовых телефонов до закрыть кредиты, купить дом или квартиру, оплатить лечение тяжело больным. Многие просьбы глубоко трогают мое сердце, некоторые наоборот не очень понятны», - написал Сергей Пирожников.

И сказал, что все обращения передал своим сотрудникам, они коллегиально выберут тех, для кого можно что-то сделать. Отметим, что Сергей Пирожников является создателем благотворительного фонда «Основа».

Напомним, на телеканале «Пятница!» 20 декабря показали шоу «Секретный миллионер», в котором принял участие бывший депутат Заксобрания Карелии 38-летний Сергей Пирожников.
По правилам шоу «Секретный миллионер» Сергей должен был прожить в одном из российских городов, как обычный среднестатистический человек. Авторы проекта переодели миллионера в потрепанную одежду, забрали все атрибуты красивой жизни – одежду, часы и кредитки, дали тысячу рублей и старенький телефон. После шоу тех людей, которые протянули ему руку помощи, спасли от голода и холода, миллионер мог отблагодарить деньгами. Наш земляк скупиться не стал: молодой девушке из Рязани, прикованной к инвалидному креслу после ДТП, он подарил миллион рублей и поездку в Москву на консультацию к лучшим врачам. Пожилой хозяйке конной фермы Сергей вручил трактор и денежный подарок. А вот молодой маме троих детей Валентине, проживающей в комнате на 9 квадратных метрах, Сергей Пирожников купил квартиру.

Сергей отметил, что в проекте «Секретный миллионер» он принял участие не для того, чтобы попиариться.

«Я участвовал, потому что считаю, что проект подает пример обществу, побуждает помогать окружающим. Это важнее, чем купить кому-то одному квартиру или даже встать на ноги. Спасибо телеканалу «Пятница» и всему коллективу за то, что делаете такое полезное дело».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году
09.01.2022, 08:35
Экстренная служба объявила о запрете движения транспорта на одной из улиц в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:14
Политкухня
Не устал, но ухожу
Новый политический год в Карелии начался с отставки одиозного главы администрации Кемского района Дмитрия Петрова.
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
12.01.2022 15:50
Экспорт Карелии вырос в полтора раза
12.01.2022 13:32
Что ждет Карелию в «выборный» год? 8
11.01.2022 17:06
Уроки дружбы 9
11.01.2022 10:44
Вся аналитика

Чтиво

10.01.2022 10:41
Частная жизнь
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 5
Как семейная история открыла для карельского художника трагедию его народа.
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»