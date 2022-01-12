После выхода шоу «Секретный миллионер» к экс-депутату парламента Карелии Сергею Пирожникову за помощью обратились 1,5 тысячи человек

Сергей Пирожников рассказал, что после участия в проекте «Секретный миллионер» на него обрушился вал обращений с просьбами о помощи.

На своей странице в соцсети бывший депутат карельского парламента, миллионер Сергей Пирожников, который эмигрировал в Арабские Эмираты, написал о шквале обращений от людей с просьбой о помощи.

«С момента выхода передачи «Секретный миллионер» в эфир, ко мне обратилось за помощью около 1500 человек. Просят разное: от наборов Lego и сотовых телефонов до закрыть кредиты, купить дом или квартиру, оплатить лечение тяжело больным. Многие просьбы глубоко трогают мое сердце, некоторые наоборот не очень понятны», - написал Сергей Пирожников.

И сказал, что все обращения передал своим сотрудникам, они коллегиально выберут тех, для кого можно что-то сделать. Отметим, что Сергей Пирожников является создателем благотворительного фонда «Основа».

Напомним, на телеканале «Пятница!» 20 декабря показали шоу «Секретный миллионер», в котором принял участие бывший депутат Заксобрания Карелии 38-летний Сергей Пирожников.

По правилам шоу «Секретный миллионер» Сергей должен был прожить в одном из российских городов, как обычный среднестатистический человек. Авторы проекта переодели миллионера в потрепанную одежду, забрали все атрибуты красивой жизни – одежду, часы и кредитки, дали тысячу рублей и старенький телефон. После шоу тех людей, которые протянули ему руку помощи, спасли от голода и холода, миллионер мог отблагодарить деньгами. Наш земляк скупиться не стал: молодой девушке из Рязани, прикованной к инвалидному креслу после ДТП, он подарил миллион рублей и поездку в Москву на консультацию к лучшим врачам. Пожилой хозяйке конной фермы Сергей вручил трактор и денежный подарок. А вот молодой маме троих детей Валентине, проживающей в комнате на 9 квадратных метрах, Сергей Пирожников купил квартиру.

Сергей отметил, что в проекте «Секретный миллионер» он принял участие не для того, чтобы попиариться.

«Я участвовал, потому что считаю, что проект подает пример обществу, побуждает помогать окружающим. Это важнее, чем купить кому-то одному квартиру или даже встать на ноги. Спасибо телеканалу «Пятница» и всему коллективу за то, что делаете такое полезное дело».