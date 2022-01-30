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После выхода стада лосей на дорогу в поселке Карелии власти призвали водителей быть внимательнее и осторожнее

Новости. Общество
08:05, 31 Января 2022
фото: Надвоицкое лесничество

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В Минприроды Карелии призвали водителей быть внимательнее на дорогах в связи со случаем выхода стада лосей на проезжую часть в поселке Надвоицы.

Как сообщили в Минприроды Карелии, 28 января в окрестностях поселка Надвоицы лесничие заметили стадо лосей, бежавших по дороге. Сотрудники Надвоицкого участкового лесничества предупредили водителей о том, что лоси выходят на проезжую часть.

В связи с этим Минприроды призвало автомобилистов быть внимательными и обращать внимание на дорожный знак 1.27 «Дикие животные», который предупреждает водителя о возможном появлении диких животных на проезжей части.

Нередко водители не уделяют этому дорожному знаку должного внимания. Если ДТП произошло в зоне действия знака «Дикие животные», представители природоохранных структур обязаны наложить на водителя крупный денежный штраф.

Если вы стали свидетелем выхода лосей на проезжую часть, необходимо позвонить оперативному дежурному Минприроды Карелии: +7 (921) 222-05-25, напомнили в ведомстве.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Зима
2022-01-31 08:38:26
Если попал в дтп с лосем и выжил- штраф 80000
Сокол Шоко
2022-01-31 08:32:37
Ага, Было у меня один раз такое, Ехал на машине но и потом как вдруг лось бежит по дороге, Я ёле приостановил машину :)
кир
2022-01-31 08:31:00
Бесполезно.
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