После выхода стада лосей на дорогу в поселке Карелии власти призвали водителей быть внимательнее и осторожнее

В Минприроды Карелии призвали водителей быть внимательнее на дорогах в связи со случаем выхода стада лосей на проезжую часть в поселке Надвоицы.

Как сообщили в Минприроды Карелии, 28 января в окрестностях поселка Надвоицы лесничие заметили стадо лосей, бежавших по дороге. Сотрудники Надвоицкого участкового лесничества предупредили водителей о том, что лоси выходят на проезжую часть.

В связи с этим Минприроды призвало автомобилистов быть внимательными и обращать внимание на дорожный знак 1.27 «Дикие животные», который предупреждает водителя о возможном появлении диких животных на проезжей части.

Нередко водители не уделяют этому дорожному знаку должного внимания. Если ДТП произошло в зоне действия знака «Дикие животные», представители природоохранных структур обязаны наложить на водителя крупный денежный штраф.

Если вы стали свидетелем выхода лосей на проезжую часть, необходимо позвонить оперативному дежурному Минприроды Карелии: +7 (921) 222-05-25, напомнили в ведомстве.