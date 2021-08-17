После выступления на Олимпиаде гимнастки из Петрозаводска, резко выросли продажи товаров для этого спорта

Успешное выступление сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио с участием петрозаводской спортсменки Анастасии Максимовой привело к увеличению продаж товаров для этого вида спорта в столице Карелии на 81%.

К такому выводу пришли аналитики сервиса бесплатных объявлений Авито, проанализировав предложения по продаже товаров для художественной гимнастики.

После Олимпиады количество объявлений о продаже специальных купальников для гимнасток в Петрозаводске увеличилось в 2,7 раза. Купить форму для выступлений можно, в среднем, за 5 тыс. рублей.

Также в 2,7 раза увеличилось число объявлений о продаже скакалок. Средняя цена этого вида спортинвентаря в Петрозаводске составляет 250 рублей.

Количество объявлений о продаже мячей для художественной гимнастики выросло на 7%. Их средняя стоимость составляет 500 рублей.

Сборная команда России по художественной гимнастике, за которую выступала петрозаводчанка Анастасия Максимова, стала серебряным призёром Олимпиады в групповом многоборье.