После заделки дыр на оживленной магистрали Петрозаводска остатки асфальта горкой перекочевали на обочину

После ямочного ремонта на Комсомольском проспекте дорожники, похоже, «заасфальтировали» обочину.

Последствия ямочного ремонта на Комсомольском проспекте в карельской столице попали в объектив видеокамеры горожанина.

Запись появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Очевидец рассказал и показал, чем завершились ремонтные работы на проспекте.

Судя по видео, дорожники сгрудили остатки асфальта прямо на обочину. Это возмутило пользователя сети.

По словам автора видео, еще осталось много дыр на проезжей части. Петрозаводчанин возмутился и тем фактом, что асфальт попросту выбросили за ненадобностью.