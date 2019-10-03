После закрытия навигации до Кижей можно будет долететь

Новости по теме
Загрузка...
После закрытия навигации на Онежском озере до Кижей и Сенной Губы доставит вертолет, сообщили в правительстве Карелии.
В связи с завершением 6 октября пассажирских перевозок водным транспортом по социально значимому маршруту "Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи – Великая Губа" с 7 октября возобновятся полеты вертолетов "Ми-8" на остров Кижи через Сенную Губу.
В период с 7 октября по 4 ноября из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Петрозаводск" вертолет будет отправляться с посадочной площадки "Пески", после завершения ремонтных работ отправным пунктом авиарейса вновь станет основной аэропорт столицы Карелии.
Полеты будут совершаться один раз в неделю, по понедельникам. Время отправления - 11.00. Стоимость билета - 1120 рублей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.09.2019, 09:54
28.09.2019, 10:15
01.10.2019, 13:33
28.09.2019, 13:09
27.09.2019, 14:44
30.09.2019, 09:17
Аналитика
Сегодня 09:49
Обществоведение
Бывший соцработник Юлия Семенова, подозреваемая в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, рассказала, как совершила преступление.
02.10.2019 11:21
02.10.2019 09:07
01.10.2019 15:35
30.09.2019 15:29
Чтиво
Сегодня 09:30
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
01.10.2019 13:49
26.09.2019 08:28
25.09.2019 16:02
Медиа
02.10.2019 12:03
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии