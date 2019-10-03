После закрытия навигации до Кижей можно будет долететь

После закрытия навигации на Онежском озере до Кижей и Сенной Губы доставит вертолет, сообщили в правительстве Карелии.

В связи с завершением 6 октября пассажирских перевозок водным транспортом по социально значимому маршруту "Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи – Великая Губа" с 7 октября возобновятся полеты вертолетов "Ми-8" на остров Кижи через Сенную Губу.

В период с 7 октября по 4 ноября из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Петрозаводск" вертолет будет отправляться с посадочной площадки "Пески", после завершения ремонтных работ отправным пунктом авиарейса вновь станет основной аэропорт столицы Карелии.

Полеты будут совершаться один раз в неделю, по понедельникам. Время отправления - 11.00. Стоимость билета - 1120 рублей.