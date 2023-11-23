После заноса отечественный автомобиль слетел с дороги в кювет и врезался в дерево на севере Карелии

Водителя с травмами увезли в больницу.

О дорожной аварии рассказали в Госавтоиспеции Карелии.

ДТП произошло в четверг, 23 ноября, в 18.15, на автодороге около поселка Лоухи. Там занесло автомобиль LADA Granta. В результате заноса автомобиль съехал в кювет, где наехал на дерево.

В дорожной аварии 27-летний водитель отечественного авто получил травмы и был госпитализирован.

В Карелии из-за снегопада и метели осложнилась дорожная обстановка, отметили в республиканской Госавтоинспекции.

Неблагоприятные погодные условия, по прогнозам синоптиков, продлятся несколько дней и потребуют даже от опытных водителей повышенного внимания и контроля за ситуацией на дороге.