После жесткой аварии на окраине Петрозаводска у автомобиля отлетели передние колеса

Машина села на переднюю часть кузова, автомобильные жидкости растеклись по дороге.

Фотография последствий жесткой дорожной аварии на окраине карельской столицы появилась в автомобильном паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как сообщили в сообществе, ДТП произошло в субботу, 30 сентября, на улице Онежской флотилии, за железнодорожным переездом.

Судя по фото, столкновение произошло на большой скорости. Об этом написали автомобилисты в комментариях.

«Тормозной путь у него хороший», — написали пользователи сети.

Водители также сообщили, что на месте аварии стояла спецмашина медиков.

«Там реанимация стояла, кто-нибудь в курсе что произошло?» - написали в соцсети.

Информация о пострадавших в ДТП уточняется.