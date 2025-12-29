Последнее бракосочетание 2025 года состоялось в Петрозаводске

В столице Карелии прошла заключительная регистрация брака.
Сегодня, 30 декабря, в петрозаводском ЗАГСе состоялась последняя в уходящем году регистрация брака. Об этом сообщили в администрации города.
Поздравить молодожёнов — Геннадия и Инну Глуховых — пришли представители муниципальной власти.
— От имени главы города Инны Колыхматовой, от лица всех петрозаводчан поздравляю вас с этим замечательным событием! Семья — это основа нашей жизни, то, что даёт силы и будет долгие годы вас поддерживать. Будьте счастливы и берегите друг друга! — сказала заместитель мэра карельской столицы Диана Евстигнеева.
Ранее в ЗАГСе Петрозаводска прошла 2000-я церемония бракосочетания.