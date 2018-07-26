Последние дни июля в Петрозаводске будут жаркими

По теме
Загрузка...
Синоптики снова предупредили жителей Карелии об аномально жаркой погоде, она продержится с 27 по 31 июля.
Предупреждение появилось на сайте ЕДДС Петрозаводска.
"В период с 27 по 31 июля 2018 г. местами, преимущественно по южным и центральным районам Республики Карелия и в г. Петрозаводске, ожидается аномально жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха на 7-10⁰ С выше климатической нормы", - говорится в сообщении ЕДДС со ссылкой на Карельский ЦГМС.
Отмечается, что в эти дни существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повышением пожарной опасности в лесах.
По теме
Выбор читателей
24.07.2018, 09:17
23.07.2018, 09:03
23.07.2018, 16:50
22.07.2018, 16:40
19.07.2018, 19:10
Аналитика
Сегодня 16:40
Обществоведение
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
25.07.2018 13:29
23.07.2018 12:49
23.07.2018 12:26
23.07.2018 10:20
Чтиво
Сегодня 12:09
Частная жизнь
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
25.07.2018 15:46
13.07.2018 13:29
Комментарии