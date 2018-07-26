Последние дни июля в Петрозаводске будут жаркими

Синоптики снова предупредили жителей Карелии об аномально жаркой погоде, она продержится с 27 по 31 июля.

Предупреждение появилось на сайте ЕДДС Петрозаводска.

"В период с 27 по 31 июля 2018 г. местами, преимущественно по южным и центральным районам Республики Карелия и в г. Петрозаводске, ожидается аномально жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха на 7-10⁰ С выше климатической нормы", - говорится в сообщении ЕДДС со ссылкой на Карельский ЦГМС.

Отмечается, что в эти дни существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повышением пожарной опасности в лесах.