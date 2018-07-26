Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
16:56, 26 Июля 2018
фото: rusevik.ru

Последние дни июля в Петрозаводске будут жаркими

По теме

Дождь и тепло прогнозируют синоптики на 27 июля в Карелии
26.07.18 17:00
Погода в Петрозаводске сегодня, 26 июля
26.07.18 07:05
В Петрозаводске завтра потеплеет до +27 градусов
25.07.18 17:00
Все новости
Загрузка...

Синоптики снова предупредили жителей Карелии об аномально жаркой погоде, она продержится с 27 по 31 июля.

Предупреждение появилось на сайте ЕДДС Петрозаводска.

"В период с 27 по 31 июля 2018 г. местами, преимущественно по южным и центральным районам Республики Карелия и в г. Петрозаводске, ожидается аномально жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха на 7-10⁰ С выше климатической нормы", - говорится в сообщении ЕДДС со ссылкой на Карельский ЦГМС.  

Отмечается, что в эти дни существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повышением пожарной опасности в лесах.

По теме

Дождь и тепло прогнозируют синоптики на 27 июля в Карелии
26.07.18 17:00
Погода в Петрозаводске сегодня, 26 июля
26.07.18 07:05
В Петрозаводске завтра потеплеет до +27 градусов
25.07.18 17:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд

Аналитика

Сегодня 16:40
Обществоведение
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:09
Частная жизнь
Погорельцы 1
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»