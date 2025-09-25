Последние дни сентября будут сухими и теплыми

Карельские синоптики рассказали о погоде до конца сентября.
По данным Карельского гидрометцентра, климатическое лето (переход среднесуточной температуры через отметку +15℃) затянулось в этом году на две недели дольше обычного. А буквально после дня осеннего равноденствия, 22 сентября, одновременно с астрономической наступила и метеорологическая осень.
— Среда — 24 сентября — стала самым холодным днем с начала осени. Дневная температура не превышала +5, +10℃, в ночные часы 24–25 сентября в ряде районов отмечались заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3℃, — констатировали синоптики.
В ближайшие дни и до конца месяца на погоду окажет влияние гребень Скандинавского антициклона. Существенных осадков, за исключением субботы — 27 сентября, не ожидается, ветер стихнет. Температура воздуха составит в ночные часы +2, +7℃, днем +11, +16℃.
Добавим, что за весь ряд наблюдений самый теплый сентябрь наблюдался в прошлом 2024 году (на 4,5°С выше климатической нормы), а самый холодный – в 1993 году (на 5°С ниже нормы).