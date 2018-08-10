Последние квартиры в эко-районе Древлянка-8

Строительство микрорайона завершится через несколько месяцев.

Древлянка-8 - район совершенно уникальный. Полноценный жилой комплекс, являясь частью города, в то же время окружен лесом и парками. Сам проект, полностью подготовленный финскими специалистами, произвел фурор на строительном рынке. Это первый и пока что единственный район без уплотнительной застройки, с огромным количеством зон отдыха, с собственной водонасосной станцией и управляющей компанией, созданной самими застройщиками. Качество, продуманность и забота о жителях - главные девизы компании “Чистый город”.

Сейчас строительство микрорайона Древлянка-8 близится к своему завершению. Из 17 построенных домов квартиры можно приобрести всего в трех - №№ 15, 16 и 17.

Дом №15 - это четырехсекционный пятиэтажный дом. Как и все дома в микрорайоне, он находится в непосредственной близости к парковой зоне. И самое главное - дом сдается уже в этом месяце. В продаже осталось восемь квартир: 7 двухкомнатных и одна трехкомнатная квартира. Они располагаются на разных этажах, поэтому у вас есть возможность выбрать и планировку, и этаж. Вместе с другими семьями вы можете получить ключи от квартиры через несколько недель.

Дом №17 - чуть поменьше, двухсекционный. У него шикарное местоположение - он самый крайний к лесопарковой зоне. Свежий воздух, места для прогулок, общение с природой, прекрасный вид из окна - и все это, не выезжая из города. Дата передачи городу - 4 квартал 2018 года. Отличный подарок к Новому году! Отмечайте всеми любимый праздник со своей семьей в новой квартире. Кстати, желающих приобрести свое жилье здесь очень много. В продаже осталось всего лишь 5 двухкомнатных квартир (58 кв. м. каждая) на первом и пятом этажах. Поторопитесь!

Последний трехсекционный дом №16 планируется сдать в 1 квартале 2019 года. На этом доме строительство микрорайона Древлянка-8 заканчивается. На данном этапе в продаже имеются 1-2-3-комнатные квартиры европейского типа (совмещенные гостиная и кухня). У вас есть время, чтобы оформить все документы, продумать дизайн помещений и подготовиться к переезду. Кроме того, в продаже есть кладовые помещения, которые будут находиться на цокольном этаже. Бронируйте кладовку вместе с понравившейся квартирой, и у вас всегда будет место для хранения сезонных и “а вдруг пригодится” вещей.

Спешите переехать в экологически чистый и комфортный район города. Подробнее на сайте.

На правах рекламы