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Последний государственный хлебозавод в Карелии выставлен на торги: объявлена цена

Новости. Общество
15:08, 21 Октября 2020
фото: "Россия 24. Карелия"
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Министерство имущественных и земельных отношений Карелии выставило на продажу 100% доли в уставном капитале ООО "Суоярвский хлебозавод".

Это следует из документации к аукциону, организованному для продажи актива, принадлежащего правительству республики.

Начальная цена продажи составляет 8,2 млн рублей. Это больше номинальной стоимости почти на 2 млн рублей.

Ранее вопрос о приватизации "Суоярвского хлебозавода" вызвал противоречивую реакцию в парламенте.

Чего опасаются противники продажи, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-21 15:46:59
Цена целого завода в 8,2 млн.рублей, очень смущает! Схемка вырисовывается, однако.
однозначно
2020-10-21 15:27:35
рынок отрегулирует батоны
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