Последний государственный хлебозавод в Карелии выставлен на торги: объявлена цена

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии выставило на продажу 100% доли в уставном капитале ООО "Суоярвский хлебозавод".
Это следует из документации к аукциону, организованному для продажи актива, принадлежащего правительству республики.
Начальная цена продажи составляет 8,2 млн рублей. Это больше номинальной стоимости почти на 2 млн рублей.
Ранее вопрос о приватизации "Суоярвского хлебозавода" вызвал противоречивую реакцию в парламенте.
Чего опасаются противники продажи, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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