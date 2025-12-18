Последний рабочий день 2025 года не будет сокращенным

Последний рабочий день уходящего года, вторник 30 декабря 2025 года, будет обычным, полным рабочим днем, а не сокращенным на час.

Разъяснения дал нашим коллегам из ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Правило Трудового кодекса о сокращении дня накануне праздника в этом случае не применяется.

— В этом году 31 декабря — нерабочий день благодаря решению [о переносе выходного], которое было принято в соответствии с постановлением правительства еще в прошлом году. А 30 декабря — это обычный рабочий день, не сокращенный, — пояснил депутат.

По мнению Нилова, 31 декабря стоит навсегда закрепить в Трудовом кодексе как нерабочий день. Чтобы не нарушать баланс рабочих и выходных дней, он предложил, например, сделать рабочим 8 января, перенеся этот выходной на последний день года.

В этом году новогодние каникулы будут продолжительными — они продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Соответственно, последняя рабочая неделя года будет очень короткой и состоит всего из двух дней — понедельника и вторника, 29 и 30 декабря.

Согласно утвержденному производственному календарю, следующий сокращенный на час рабочий день ждет россиян только перед майскими праздниками — в четверг, 30 апреля 2026 года. До этого праздникам 23 февраля и 8 марта будут предшествовать выходные дни.