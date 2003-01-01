Последний в этом году рейс кометы в Сенную Губу состоится 19 октября

Минтранс Карелии сообщил расписание дополнительного и последнего в этом году рейса кометы в Заонежье.
В сообщении ведомства говорится, что данный рейс организован 19 октября по многочисленным просьбам жителей. От отправится из Петрозаводска и прибудет в деревню Лонгасы (Сенная Губа) Великогубского сельского поселения Медвежьегорского района.
Расписание рейса:
— отправление из Петрозаводска в 12:00;
— прибытие в д. Лонгасы (Сенная Губа) в 13:15;
— отправление с д. Лонгасы (Сенная Губа) в 13:45;
— прибытие в Петрозаводск в 15:00.
Продажа билетов на данный рейс осуществляется на судне. Посадка на судно в Петрозаводске начинается за 30 минут до отправления.
