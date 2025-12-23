В Карелии наступит последняя в 2025 году оттепель

Синоптики рассказали о том, как погода будет меняться в течение предновогодней недели.

25 и 26 декабря Карелию настигнет североатлантический циклон, который принесёт с собой последнюю в уходящем году оттепель — среднесуточная температура воздуха вновь повысится до положительных значений и до конца недели на 4-7℃ будет превосходить многолетние показатели. Об этом рассказали в Гидрометцентре республики.

— Дороги опять раскиснут, но снег полностью не сойдёт, поскольку «ныряющие» процессы очень динамичны, и уже в выходные дни после прохождения холодного фронтального раздела температура воздуха вернётся к отрицательным значениям, да и снега ещё прибавится. Похоже, что эти оттепели будут завершающими в этом году, — рассказали синоптики.

В новогоднюю ночь погода обещает быть по-зимнему морозной и снежной — столбики термометров опустятся до -7℃, -10℃, по северным и восточным районам Карелии в ночные часы похолодает до -12, -15℃.

Напомним, сегодня, 24 декабря, в республике ожидается облачная погода и умеренные осадки в виде снега. Температура воздуха составит -2, -10°С.