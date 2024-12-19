Последнюю в этом году открытую городскую планерку в Петрозаводске посвятили предстоящим зимним каникулам

Учреждения культуры, спорта, образования подготовили обширную и интересную программу для всей семьи, заключила по итогам последней в этом году открытой планерки глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Как она отметила в личном профиле в соцсети, праздничные мероприятия уже начались: вручили стипендии администрации города одаренным детям, наградили лауреатов муниципальной системы образования 2024 года, проводятся елки для детей всех возрастов. Впереди — традиционные массовые новогодние и рождественские мероприятия.

«Приглашаю петрозаводчан и гостей города посетить ледовый каток, который развернется на площади Кирова, фестиваль «Зимние Фонтаны — 2025», семейные игровые анимационные программы на Рождественской ярмарке — она будет работать с 27 декабря по 8 января», — написала градоначальница.

По ее словам, театры, музеи, выставочные залы, филармония, консерватория и ансамбль «Кантеле» подготовили концерты, выставки, мастер-классы и спектакли.

«А завершатся новогодние городские мероприятия 8 января на перроне железнодорожного вокзала, где можно будет встретиться с российским Дедом Морозом и его помощниками. Посетить передвижную резиденцию можно по заранее приобретенным билетам на сайте РЖД. Часть вагонов поезда открыта для свободного посещения, — добавила Инна Колыхматова.