Последнюю жительницу заброшенной деревни в Карелии вывезли в интернат

Наталья Васильева временно покинула авариный дом деревни Ганьковец Медвежьегорского района. Однако ей придется вернуться обратно.

«Столица на Онего» рассказывала историю Натальи Васильевой, которая после смерти мужа осталась одна в «деревне мертвых». В ее аварийном доме нет нормальных условий для жизни. Дом при этом стоит в программе расселения на начала 2030-х годов. Жить в нем зимой невозможно — крыша сгнила, потолки протекают, между окон и дверей дует ветер.

На днях благодаря сестре Наталья Сергеевна смогла выехать в интернат временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в поселке Лумбуши. Об этом она сама рассказала нашему изданию. Какой-то период она будет жить здесь. Жить постоянно в интернате нельзя. Потом ей придется возвращаться в Ганьковец. Она очень боится этого и не хочет ехать туда, где ей сложно будет выжить одной. В деревне нет жителей, нет магазина, сюда не ходит транспорт, здесь нет воды, негде помыться. А сам дом опасен для проживания. Но другого жилья у женщины нет, как нет и детей, которые могли бы ее взять к себе.

«Столица на Онего» пробовала узнать, есть ли возможность куда-то поселить оставшуюся один на один со своими проблемами жительницу Заонежья. Выяснилось, что в районе нет свободного маневренного жилья, а в список первоочередников на расселение женщина не попадает. Вероятно, остается ждать вмешательства Александра Бастрыкина, после чего и жилье находится и проблемы решаются. Отметим, что ее дом - социальное жилье, а не ее собственность.

Наталья Сергеевна Васильева — вдова Николая Кузнецова, того самого, который был последним жителем карельской деревни Рим в Медвежьегорском районе. Недавно мы рассказывали его историю. Деревню Рим супруги покинули более 10 лет назад, поскольку в ней стало невозможно жить в зимнее время. Летом приезжали, навещали дом. На постоянное проживание перебрались в соседнюю деревню Ганьковскую, она же Ганьковец недалеко от Рима. Тоже умирающая деревня, но, по крайней мере, с людьми.

В 2025 году умерли сразу трое, в том числе Николай Кузнецов. Наталья Васильева осталась одна в «мертвой деревне».

— Куда мне возвращаться? Мы с Колей прошлую зиму еле пережили, думали, до весны не доживем. Я не знаю, к чему вернусь потом, — рассказала она.

