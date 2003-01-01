Последнюю жительницу заброшенной карельской деревни готовы взять к себе несколько человек

История Натальи Васильевой, последней жительницы заброшенной деревни Ганьковец в карельском Заонежье мало кого оставила равнодушным.
«Столица на Онего» рассказывала, что после смерти мужа она осталась одна в «деревне мертвых». Все жители деревни либо уехали, либо умерли, условий для жизни в Ганьковце нет. В ее признанном аварийным доме нет нормальных условий для жизни —потолки протекают, печка разваливается, между окон и дверей дует ветер. Бани нет. Дом при этом стоит в программе расселения на начало 2030-х годов. Маневренного фонда в поселении нет, переселить Наталью Сергеевну некуда.
На благодаря сестре женщина смогла выехать в интернат временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в поселке Лумбуши Медвежьегорского района. Сегодня, 15 октября, мы пообщались с ней. Она сообщила, что сейчас у нее все хорошо, в интернате она будет жить до весны, возвращаться зимой в брошенную деревню ей не придется. Она также рассказала, что условия жизни в интернате достойные, питание хорошее. Чувствует она себя тоже хорошо, настроение у нее значительно лучше. Пока она не хочет думать о том, что будет делать весной, когда надо будет покинуть учреждение. И еще она благодарила всех, кого ее история не оставила равнодушным.
И таких оказалось немало. Более того, сразу два человека после нашей публикации выразили готовность помочь Наталье Сергеевне с проживанием, если она того захочет. Так, петербурженка Анна готова предоставить ей свою квартиру в поселке Пяозерский, в которой она не живет. Никаких денег ни за проживание, ни за коммунальные расходы платить не надо. А петрозаводчанка Тамара и вовсе готова безвозмездно поселить ее в своем доме в поселке рядом с Петрозаводском. Понятно, что решение будет за Натальей Сергеевной. По ее словам, ей не хочется никого тревожить и все, о чем она мечтает, это хоть какое-то нормальное жилье по соцнайму взамен аварийного в деревне, где она осталась одна. Но в любом случае, ближайшие полгода с ней все будет хорошо, все вопросы она будет решать весной.
Наталья Сергеевна Васильева — вдова Николая Кузнецова, того самого, который был последним жителем карельской деревни Рим в Медвежьегорском районе. Недавно мы рассказывали его историю.