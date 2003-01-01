Реклама на сайте
«Абырвалг»: рыбоводный участок в Карелии начали обустраивать еще до утверждения проекта
15 октября, 15:40 Статьи
«Привносите красоту в этот мир»: как бывший миллионер Вадим Яковлев преображает карельские поселки
15 октября, 13:30 Статьи
«Первый на Олимпе»: драматическое кино о пепле войны и пламени спортивных побед
13 октября, 15:05 Статьи
Последнюю жительницу заброшенной карельской деревни готовы взять к себе несколько человек

19:30

Детский сад в Сегеже закроют на неделю из-за регистрации инфекций

18:40

В Петрозаводске проведут рейд по проверке водителей на трезвость

18:20

Участницы «Женского движения Единой России» выстроили системную работу по всей стране

18:10

В Петрозаводске выявили более 100 нарушений в содержании многоквартирных домов

18:00

Жители Кондопоги пожаловались на сброс сточных вод в Кондопожскую губу

17:40

В центре Петрозаводска временно изменят схему движения

17:20

Облачно и умеренный дождь: прогноз погоды в Карелии на 16 октября

17:05

Рыбоводный участок на реке Кемь начали обустраивать еще до утверждения проекта

16:55

Омегу-3 и биогаз могут начать производить в Карелии

16:45

Ярмарки вакансий для участников СВО и членов их семей прошли в Карелии

16:20

Жители Карелии перечитывают «Героя нашего времени»

16:10

Карельский предприниматель рассказал, как превратил благоустройство территорий в искусство

16:00

Т2 запускает новый бренд SafeWall – многоуровневую систему киберзащиты

15:50

Супруги Федоровы из Вяртсиля отметили золотую свадьбу

15:45

Комплекс защитных сооружений от затопления приводят в порядок в Калевале

15:25

В Петрозаводске изменят схему движения на двух перекрестках

15:05

19-летний житель Калевалы угнал и разбил внедорожник

14:40

Пропавший три месяца назад в Карелии рыбак найден мертвым

14:10

Водитель лесовоза погиб, перевернувшись на трассе в Пряжинском районе

13:50

Продажи просроченных продуктов упали в России в 120 раз

13:30

Поезд насмерть сбил лося в Карелии

13:00

607 человек были найдены живыми: поисковый отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги четырехлетней работы

12:40

Бывший руководитель вагонно-ремонтного депо в Кеми избежал заключения под стражу по делу о хищении

12:20

18-летний студент из Петрозаводска перевел мошенникам 450 тысяч рублей

12:00

Два человека пострадали в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

11:30

Скандальный мост в карельской Хийденсельге частично отремонтируют до конца года

11:15

Снятый в Карелии сериал «Маяк» представили на фестивале в Геленджике

11:00

Во всех регионах России начинается предзимье

10:50

Три новых мостика и качели установят на трассе Фонтаны к лыжному сезону

10:35

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

10:15

Жительница Кемского района обвиняется в краже денег с карты знакомой

09:55

40 000 жизней и 21 млрд рублей: Данильев предлагает план спасения региона через антиалкогольную реформу

09:35

«Совсем мальчик»: в Карелии прощаются с погибшим на СВО Артуром Сёминым

09:25

Аренда домов в Карелии упала в цене вдвое за год

09:00

В Петрозаводске парк на Птицефабрике благоустроят за 7,3 млн рублей

08:40

Фасад Музыкального театра Карелии отремонтируют на федеральные средства

08:20

Оригинальные коллекции карельских дизайнеров представят на показе в Петрозаводске

08:00

В Карелии составляют портрет молодежи республики

07:40

Шеф-повар из Петрозаводска занял три призовых места в международном конкурсе

07:20

В Петрозаводске запретят остановку около троллейбусного депо

07:00

В Петрозаводске завершено строительство торгового центра «Сампо»

06:40

Названа дата продаж «Нивы Трэвел» с новым двигателем

00:10

Михаэль Шумахер смог расписаться на гоночном шлеме

22:30

Более 60 процентов молодых россиян относятся к Финляндии положительно

21:30

Фотограф Игорь Подгорный снял новый фильм о природе Карелии

20:00

Натуральный квас пропадает с рынка безалкогольных сладких напитков в России

19:00

Новый автобусный маршрут из Университетского городка в Петрозаводске запустят 15 октября

18:25

На «Госуслугах» появилась новая функция для защиты от мошенников

18:00

Еще один российский регион планирует ограничить продажу алкоголя

17:40

Травма головы и перелом челюсти: новые подробности избиения мужчины 15-летней школьницей в Петрозаводске

17:30

Дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Карелии на 15 октября

17:00

Почти 500 семей получили помощь из бюджета на детей

16:35

Обезображенный труп мужчины нашли прохожие в Петрозаводске

16:25

Девятерых человек эвакуировали из горящего дома в Петрозаводске

16:20

250 спортсменов съехались в Петрозаводск на межрегиональный турнир по тхэквондо

16:05

В Петрозаводске показали обновленный сквер около Карельской филармонии

15:55

Служить в полиции Карелии теперь можно со средним образованием

15:45

Родителям в России могут разрешить посещать школьные собрания онлайн

15:30

Карельское предприятие выплатит работнику компенсацию за травму на производстве

15:15

Построенную подрядчиком временную лестницу возле Лобановского моста решено оставить

14:55

Повышение утильсбора для иномарок могут отстрочить

14:35

Транспортный налог для владельцев мощных катеров и гидроциклов в Карелии снизят на 70%

14:25

В Петрозаводске состоялся день открытых дверей в ЖК «Каскад» от строительной компании «Век»

14:20

В Госдуме рассматривают инициативу о запрете продажи газировки несовершеннолетним

14:15

Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений, добавив Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа

14:08

МЧС Карелии призвало автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю

14:00

Верховный суд Карелии оставил экс-главу Минприроды в СИЗО

13:50

В Карелии уничтожили 56,9 кг продуктов из кафе и столовых

13:40

В Карелии разработали минеральный порошок для дорожного строительства

13:30

«Не смог устоять перед соблазном»: житель Питкяранты похитил понравившийся телефон знакомой

13:20

Кассационный суд встал на сторону перевозчиков в споре с мэрией Петрозаводска

13:00

Мошенники обманули двух пенсионерок из Петрозаводска и украли у них более полутора миллионов рублей

12:45

В Петрозаводске 13-летний подросток пострадал при переходе дороги в неположенном месте

12:25

В Карелии начался сезон «печных» пожаров

12:10

В Петрозаводске 22-летний водитель пострадал в ДТП на улице Пушкинской в Петрозаводске

11:55

Обломки самолёта времён Советско-финляндской войны обнаружили в Карелии

11:45

Водитель Honda пострадал в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

11:35

В Карелии открылся новый отель для автопутешественников

11:30

Заболеваемость ОРВИ упала в Карелии

11:15

Студентка ПетрГУ получила грант на обучение в Китае

11:00

В Петрозаводске изменятся маршруты троллейбусов №3 и №6 после открытия Лобановского моста

10:45

В полиции раскрыли подробности «обстрела» автобуса в Петрозаводске

10:30

Пенсионерка из Карелии потеряла 290 тысяч рублей из-за мошенников

10:00

Началось строительство новой амбулатории в Кончезеро

09:45

Правительство одобрило законопроект о привлечении резервистов к службе в мирное время

09:34

МВД предупредило о новом виде мошенничества с покупкой автомобилей из-за рубежа

09:30

В Карелии зафиксировано два новых случая клещевого энцефалита

09:00

Старинные артефакты нашли при строительстве моста в Карелии

08:45

Сотрудники УФСИН спасли заблудившегося в карельском лесу грибника

08:30

Обмелевшее озеро в Карелии обнажило баржи, столетие пролежавшие на дне

08:20

Восемь пешеходов погибли в ДТП на дорогах Карелии с начала года

08:00

В Петрозаводске прощаются с погибшим от ранения на СВО пенсионером МВД

07:40

Подписан мирный договор о прекращении войны в секторе Газа

07:20

Автомобили из других регионов разбились в Приладожье Карелии

07:00

Облачный вихрь принесет в Карелию снег

06:40

Группа «Агата Кристи» может воссоединиться

00:10
Последнюю жительницу заброшенной карельской деревни готовы взять к себе несколько человек
Сегодня 19:30 Общество
Поделиться

История Натальи Васильевой, последней жительницы заброшенной деревни Ганьковец в карельском Заонежье мало кого оставила равнодушным.

фото: © Игорь Подгорный

«Столица на Онего» рассказывала, что после смерти мужа она осталась одна в «деревне мертвых». Все жители деревни либо уехали, либо умерли, условий для жизни в Ганьковце нет. В ее признанном аварийным доме нет нормальных условий для жизни —потолки протекают, печка разваливается, между окон и дверей дует ветер. Бани нет. Дом при этом стоит в программе расселения на начало 2030-х годов. Маневренного фонда в поселении нет, переселить Наталью Сергеевну некуда.

На благодаря сестре женщина смогла выехать в интернат временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в поселке Лумбуши Медвежьегорского района. Сегодня, 15 октября, мы пообщались с ней. Она сообщила, что сейчас у нее все хорошо, в интернате она будет жить до весны, возвращаться зимой в брошенную деревню ей не придется. Она также рассказала, что условия жизни в интернате достойные, питание хорошее. Чувствует она себя тоже хорошо, настроение у нее значительно лучше. Пока она не хочет думать о том, что будет делать весной, когда надо будет покинуть учреждение. И еще она благодарила всех, кого ее история не оставила равнодушным.

И таких оказалось немало. Более того, сразу два человека после нашей публикации выразили готовность помочь Наталье Сергеевне с проживанием, если она того захочет. Так, петербурженка Анна готова предоставить ей свою квартиру в поселке Пяозерский, в которой она не живет. Никаких денег ни за проживание, ни за коммунальные расходы платить не надо. А петрозаводчанка Тамара и вовсе готова безвозмездно поселить ее в своем доме в поселке рядом с Петрозаводском. Понятно, что решение будет за Натальей Сергеевной. По ее словам, ей не хочется никого тревожить и все, о чем она мечтает, это хоть какое-то нормальное жилье по соцнайму взамен аварийного в деревне, где она осталась одна. Но в любом случае, ближайшие полгода с ней все будет хорошо, все вопросы она будет решать весной.

Наталья Сергеевна Васильева — вдова Николая Кузнецова, того самого, который был последним жителем карельской деревни Рим в Медвежьегорском районе. Недавно мы рассказывали его историю.

Вадим Яковлев
предприниматель
«Единственное, что мы можем оставить после себя, это память»
Предприниматель из Кондопоги о том, почему решил заняться необычным благоустройством карельских поселков.

