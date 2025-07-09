Коммунальщики объяснили, почему из кранов жителей Древлянки течёт ржавая вода

Повреждение подземной магистрали произошло на высокой глубине.

После профилактического отключения воды на две недели горячая вода в ряде домов на Древлянке стала ржавого цвета. Об этом в нашу редакцию написали жители района. Что случилось?

Причиной загрязнения воды, текущей из кранов жителей района, стала авария на трубопроводе холодного водоснабжения, который расположен в районе улицы Берёзовая аллея, 34к1, объяснил «Столице на Онего» руководитель пресс-службы «РКС-Петрозаводск» Олег Гуменников.

По его словам, чрезвычайная ситуация произошла по причине высокого износа коммуникаций, которым уже более 40 лет. Сотрудникам предприятия приходится выкапывать глубокую траншею, чтобы добраться до места повреждения.

— Работы проводятся днём, когда большинство людей находится на работе. А к вечеру мы обратно подключаем воду. Однако из-за того, что идут постоянные включения и выключения, вода собирает муть с трубопровода — отсюда и ржавый цвет. Теоретически это не должно принести вреда здоровью, — отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что на время проведения ремонта на дверях подъездов вывешиваются объявления с информацией о подвозе чистой холодной воды, которую могут получить все нуждающиеся жильцы.

— В случае, если проблема останется, люди смогут обратиться в диспетчерскую службу «Водоканала», — добавил эксперт.