Последствия непогоды на сетях ПСК практически ликвидированы

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Из 89 поврежденных шквалом ЛЭП, отключенными к утру четверга остаются пять, сообщает Прионежская сетевая компания.
В результате шквалистых (до 20 м/с) порывов ветра, падения деревьев на провода, сильного ливня в Прионежском, Кондопожском, Олонецком, Медвежьегорском, Лахденпохском, Сортавальском и Лоухском районах с 21 по 23 августа были повреждены линии электропередачи напряжением 6, 10 и 0,4 кВ.
Наиболее сильно от стихии пострадал Прионежский район, там было зафиксировано 39 отключений.
В ликвидации ЧП в электрических сетях принимали участие все ремонтно-восстановительные бригады АО "ПСК" и 34 единицы специальной техники.
В настоящее время поврежденными остаются пять ЛЭП в Прионежском и Пряжинском районах. Все ремонтные работы на энергообъектах планируется завершить сегодня к 22.00.
Прионежская сетевая компания приносит извинения потребителям за доставленные неудобства во время проведения ремонтных работ.
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