Последствия непогоды на сетях ПСК практически ликвидированы

Из 89 поврежденных шквалом ЛЭП, отключенными к утру четверга остаются пять, сообщает Прионежская сетевая компания.

В результате шквалистых (до 20 м/с) порывов ветра, падения деревьев на провода, сильного ливня в Прионежском, Кондопожском, Олонецком, Медвежьегорском, Лахденпохском, Сортавальском и Лоухском районах с 21 по 23 августа были повреждены линии электропередачи напряжением 6, 10 и 0,4 кВ.

Наиболее сильно от стихии пострадал Прионежский район, там было зафиксировано 39 отключений.

В ликвидации ЧП в электрических сетях принимали участие все ремонтно-восстановительные бригады АО "ПСК" и 34 единицы специальной техники.

В настоящее время поврежденными остаются пять ЛЭП в Прионежском и Пряжинском районах. Все ремонтные работы на энергообъектах планируется завершить сегодня к 22.00.

Прионежская сетевая компания приносит извинения потребителям за доставленные неудобства во время проведения ремонтных работ.