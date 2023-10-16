Последствия жесткой аварии на окраине Петрозаводска попали на видео

Автомобили столкнулись на Суоярвском шоссе, есть пострадавшие.
ДТП случилось вечером во вторник, 17 октября, на Суоярвском шоссе, недалеко от площади Силикатное кольцо.
Последствия аварии были выложены в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Очевидцы аварии утверждают в комментариях, что в аварии участвовали несколько автомобилей. Серьезно пострадал как минимум один человек — женщина, ехавшая в одном из автомобилей.
«Ели достали ее. Рука сломана, ноги прижало, лицо в крови было», — написали в комментариях в паблике.
Напомним, вечером во вторник на оживленной магистрали в Петрозаводске сбили пешехода.
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