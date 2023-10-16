Последствия жесткой аварии на окраине Петрозаводска попали на видео

фото: Скриншот из видео паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Автомобили столкнулись на Суоярвском шоссе, есть пострадавшие.

ДТП случилось вечером во вторник, 17 октября, на Суоярвском шоссе, недалеко от площади Силикатное кольцо.

Последствия аварии были выложены в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Очевидцы аварии утверждают в комментариях, что в аварии участвовали несколько автомобилей. Серьезно пострадал как минимум один человек — женщина, ехавшая в одном из автомобилей.

«Ели достали ее. Рука сломана, ноги прижало, лицо в крови было», — написали в комментариях в паблике.

Напомним, вечером во вторник на оживленной магистрали в Петрозаводске сбили пешехода.