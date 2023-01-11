Посмотрите, как за 18 млн рублей в мэрии Петрозаводска отремонтировали зал для публичных слушаний (ФОТО)

В администрации Петрозаводска выполнили капитальный ремонт помещений на втором этаже здания.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фото со второго этажа администрации Петрозаводска, где быд проведен капитальный ремонт зала для публичных слушаний и «зимнего сада».

Как сообщалось на сайте госзакупок, на выполнение работ по капитальному ремонту помещений № 1, 3, 5, 6, расположенных на втором этаже здания администрации Петрозаводска, планируется потратить 18,8 млн рублей. Общая площадь помещений, которые предстоит отремонтировать, составляет 701,6 кв. м.

Капремонт сделала строительная компания «Феникс».

Также для зала закупили стулья с мягкими сиденьями на 3 млн рублей.

Ранее депутаты Петросовета одобрили распределение 1,3 млрд рублей, которые пришли в город в качестве региональной субсидии, и выделили 100 млн рублей на капитальный ремонт фасада здания администрации, большого зала и «зимнего сада» на втором этаже дома на Ленина,2.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский предложил после ремонта расширить функционал «зимнего сада» и сделать в нем «пространство для общения» и проведения различных городских мероприятий.