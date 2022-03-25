Пост директора регоператора по вывозу мусора в Карелии может занять бывший руководитель «Кареллеспрома» Павел Дегтярев

Правительство Карелии желает видеть на посту руководителя ООО «Карельский экологический оператор» по обращению с твердыми коммунальными отходами бывшего гендиректора "Кареллеспрома" Павла Дегтярева, ранее получившего премию в 26 млн рублей.

Как стало известно «Столице на Онего», в ближайшие дни руководителем ООО «Карельский экологический оператор» (ранее — ООО «Автоспецтранс») по обращению с твердыми коммунальными отходами в республике может стать Павел Дегтярев.

Как ранее мы рассказывали, бывший сотрудник Госнаркоконтроля, затем бизнесмен и гендиректор «Кареллеспрома», неоднозначно прославившийся в республике Павел Дегтярев 10 января 2020 года был назначен руководителем Управления автомобильных дорог РК, откуда уволился по собственному желанию 9 марта этого года. По информации одного из наших источников в карельском правительстве, не питавший особой любви к работе в дорожной сфере и имеющий хорошие связи во властных структурах республики, Дегтярев уволился из Управтодора, потому что ему пообещали должность руководителя Карельского экологического оператора (КЭО).

Напомним, что сегодня генеральным директором КЭО является Иван Новиков, 29 декабря прошлого года арестованный по обвинению в даче 200-тысячной взятки сотруднику ЕИРЦ Карелии, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и в незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну. Но поскольку арест Ивана Новикова продлен до 26 апреля, и. о. генерального директора КЭО трудится Евгений Арсентьев, ранее работавший здесь заместителем.

«Как я уже говорил, Иван Новиков будет оставаться в должности генерального директора КЭО до приговора суда, если тот признает его виновным», — сообщил нашему изданию генеральный директор ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин, которому принадлежат 51,06 доли подконтрольного правительству Карелии нынешнего КЭО.

В этом случае Павел Дегтярев может заменить Евгения Арсентьева. При этом наш вопрос о вероятности назначения подполковника милиции в отставке Дегтярева главным карельским «мусорщиком» гендиректор ООО «МЦЕ Инвест Рус» Кванин оставил «без комментариев».