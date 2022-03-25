Реклама
Продвижение бизнеса в соцсетях в современных условиях
25.03.2022 11:43
Готовится внеочередное повышение пенсий
28.03.2022 16:03
ДТП с двумя погибшими в Карелии произошло из-за выезда на встречную полосу
28.03.2022 10:28
«Ситуация тревожная»: заммэра Петрозаводска допускает сокращение ремонтов учреждений из-за роста цен
28.03.2022 11:02

Пост директора регоператора по вывозу мусора в Карелии может занять бывший руководитель «Кареллеспрома» Павел Дегтярев

Новости. Общество
06:40, 29 Марта 2022
фото: ©Столица на Онего

Новости партнеров

Правительство Карелии желает видеть на посту руководителя ООО «Карельский экологический оператор» по обращению с твердыми коммунальными отходами бывшего гендиректора "Кареллеспрома" Павла Дегтярева, ранее получившего премию в 26 млн рублей.

Как стало известно «Столице на Онего», в ближайшие дни руководителем ООО «Карельский экологический оператор» (ранее — ООО «Автоспецтранс») по обращению с твердыми коммунальными отходами в республике может стать Павел Дегтярев.

Как ранее мы рассказывали, бывший сотрудник Госнаркоконтроля, затем бизнесмен и гендиректор «Кареллеспрома», неоднозначно прославившийся в республике Павел Дегтярев 10 января 2020 года был назначен руководителем Управления автомобильных дорог РК, откуда уволился по собственному желанию 9 марта этого года. По информации одного из наших источников в карельском правительстве, не питавший особой любви к работе в дорожной сфере и имеющий хорошие связи во властных структурах республики, Дегтярев уволился из Управтодора, потому что ему пообещали должность руководителя Карельского экологического оператора (КЭО).

Напомним, что сегодня генеральным директором КЭО является Иван Новиков, 29 декабря прошлого года арестованный по обвинению в даче 200-тысячной взятки сотруднику ЕИРЦ Карелии, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и в незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну. Но поскольку арест Ивана Новикова продлен до 26 апреля, и. о. генерального директора КЭО трудится Евгений Арсентьев, ранее работавший здесь заместителем. 

«Как я уже говорил, Иван Новиков будет оставаться в должности генерального директора КЭО до приговора суда, если тот признает его виновным», — сообщил нашему изданию генеральный директор ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин, которому принадлежат 51,06 доли подконтрольного правительству Карелии нынешнего КЭО.

В этом случае Павел Дегтярев может заменить Евгения Арсентьева. При этом наш вопрос о вероятности назначения подполковника милиции в отставке Дегтярева главным карельским «мусорщиком» гендиректор ООО «МЦЕ Инвест Рус» Кванин оставил «без комментариев». 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.03.2022, 09:33
Выяснилось, за какую работу в Карелии платят от 150 до 200 тыс. рублей в месяц
25.03.2022, 00:05
«По зову сердца»: Глава Карелии проводил отряд добровольцев на Донбасс
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
26.03.2022, 15:54
Еще один участок трассы «Кола» перекрыт из-за разгула стихии
27.03.2022, 14:28
«Ценники меняем каждый день»: в магазинах Петрозаводска растут цены почти на все
25.03.2022, 07:25
«Живодеры, изверги»: в Петрозаводске хозяева бросили умирать собаку, запутавшуюся в цепи (18+)

Аналитика

28.03.2022 15:19
Капитал
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
Компания бизнесмена Игоря Лейтиса возводит на берегу Ладожского озера новый причальный комплекс.
Господдержка бизнеса Карелии в условиях санкций: главное
25.03.2022 14:45
Больничные палаты станут офисом
24.03.2022 15:27
«Находимся в панике и верим в лучшее»
24.03.2022 14:12
«Подписать нельзя откладывать»
23.03.2022 15:04
Вся аналитика

Чтиво

23.03.2022 12:20
Кофе со сливками
«Наплавался! Хватит!»
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.