Поставки карельского леса в регионы России выросли более чем на 60%

Порядка 840 тысяч кубометров карельской древесины отправлены в регионы Северо-Запада и центральной части страны.
За 9 месяцев 2025 года поставки карельской древесины на российский рынок увеличились на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.
— Должностными лицами ведомства проконтролировано 840 тыс. кубометров лесопродукции (круглого леса и пиломатериалов), а также почти 250 тыс. шт. сеянцев хвойных пород. На лесопродукцию оформлено и выдано более 17 тыс. карантинных сертификатов, — отметили там.
В основном древесина поставлялась в Московскую, Рязанскую, Ярославскую, Мурманскую, Новгородскую области и Санкт-Петербург.
Ранее мы писали, что с января по август 2025 года лесозаготовительные компании-арендаторы, ведущие деятельность на территории Карелии, внесли в бюджет республики 754 млн рублей.