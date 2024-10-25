Поставки пальмового масла в Россию резко сократились

Проблемы с поставками дешевого сырья оказались связаны с логистикой и неурожаем.

За первые девять месяцев 2024 года поставки пальмового масла в Россию сократились на 8,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 638 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на «Коммерсантъ» пишет «Лента.ру».

Начало проблем связано с логистическими трудностями. Если в прошлом году танкер из Индонезии в среднем шел в российский порт 40-60 дней, то теперь из-за угрозы судоходству в Красном море маршрут занимает больше времени.

Усилил эффект и рост мировых цен на пальмовое масло. На Индонезию приходится 98 процентов импорта продукта в Россию, однако в текущем году в стране был неурожай и снижение производства. Директор «Совэкона» Андрей Сизов объяснил, что всего за год цены на пальмовое масло выросли на 20-25 процентов.

Главным потребителем продукта в России являются кондитерские производства, которые нуждаются в жирах на пальмовом масле для выпуска дешевой продукции. В начинках для шоколада и конфет его доля достигает 30-40 процентов, в недорогом шоколаде — до 5 процентов, а в дорогой продукции — только какао-масло.

Рост цен на какао-продукцию в три-пять раз за год смещает потребление в сторону бюджетных вариантов, а там пальмовое масло является почти безальтернативным вариантом. Таким образом, повышать стоимость придется даже для них.