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Поставки продукции предприятий Карелии за рубеж выросли в 2021 году более чем на 40%

Новости. Экономика
10:56, 15 Декабря 2021
фото: © Правительство РК

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Стоимостный объём экспорта продукции предприятий Карелии за 9 месяцев 2021 года превысил 757 млн долларов вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Это следует из отчета Карелиястата «Внешнеэкономическая деятельность Республики Карелия в январе–сентябре 2021 года».

В документе перечислены виды продукции, поставки которых за рубеж увеличились в этом году.

Экспорт минеральных продуктов вырос, в 35 раз, машиностроительной продукции — в 3,4 раза, металлов и изделий из них — в 1,8 раза, древесины и изделий из неё — в 1,6 раза. Увеличилась также отгрузка продукции химического комплекса на 21,6% и целлюлозно-бумажных изделий на 0,2%.

Вместе с тем, экспортные поставки продовольственных товаров из Карелии снизились на 22,6%.

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