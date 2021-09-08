Поставлена точка в разработке правил движения на электросамокатах

Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, которые вводят правила использования электросамокатов и других «средств индивидуальной мобильности» (СИМ).

О содержании документа написал «Коммерсантъ».

Вызвавший бурное общественное обсуждение документ, разработка которого ведется более трех лет, вводит для пользователей запрет разгоняться быстрее 25 км/ч на тротуарах, велодорожках и проезжей части.

Минтранс хотел приравнять к СИМ также коньки, скейты, ролики и прочие устройства, работающие на «мускульной тяге», но от этой идеи отказались.

Разрешающая движение на СИМ по правой стороне проезжей части (вместе с другими транспортными средствами) при наличии на устройстве тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей.

Если гражданин хочет покататься по тротуару и в пешеходной зоне (при отсутствии велодорожки), то СИМ должно весить не более 35 килограмм.