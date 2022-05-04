Поставлена точка в выпуске легендарного компьютерного симулятора FIFA

Electronic Arts объявила о прекращении сотрудничества с FIFA, которое продолжалось 29 лет.

Компания Electronic Arts, которая является разработчиком футбольных симуляторов FIFA, объявила о прекращении сотрудничества с Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте канала Матч.тв.

Начиная с 2023 года, новые игры компании будут называться EA Sports FC. Последней игрой с её нынешним названием станет FIFA 23, которая выйдет осенью этого года.

«В следующем году EA Sports FC станет будущим футбола от EA Sports. Вместе с нашими лицензионными партнерами по всему миру мы готовы вывести глобальную футбольную игру на новый уровень от имени всех футбольных фанатов по всему миру.

Всё, что вам нравится в наших играх, станет частью EA Sports FC — те же потрясающие впечатления, режимы, лиги, турниры, клубы и спортсмены. Ultimate Team, режим карьеры, Pro Clubs и VOLTA Football — все это будет там. Наше уникальное лицензионное портфолио, включающее более чем 19 000 игроков, более 700 команд, более 100 стадионов и 30 лиг, в которые мы продолжали инвестировать на протяжении десятилетий, по-прежнему будет присутствовать. Этот список включает в себя эксклюзивные партнерские отношения с Премьер-лигой, Ла Лигой, Бундеслигой, Серией А, MLS и многими другими», — заявил исполнительный вице-президент группы GM EA Sports & Racing Кэм Вебер.

Первая игра под брендом FIFA вышла в 1993 году.