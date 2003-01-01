Поставщики молока договорились с Олонецким комбинатом о финансовом механизме погашения долгов

Представители ОМК согласились признать многомиллионные долги и начали переговоры о погашении задолженности.
2 сентября прошли прямые переговоры между председателем совета директором ОМК Галиной Ширшиной и руководителями АО «Племенное хозяйство «Ильинское» Юрием Бурцевым и АО «Племсовхоз «Мегрега» Евгением Сысолятиным.
Ключевой вопрос встречи — погашение крупной задолженности переработчика перед поставщиками молока. Например, на данный момент общая сумма задолженности комбината перед племсовхозом «Ильинское» составляет более 23 миллионов рублей, из которых 14 миллионов — просроченные платежи.
При этом совхоз продолжает ежедневные поставки молока на комбинат.
На встрече 2 сентября представители ОМК признали наличие долгов, которые необходимо погасить в ближайшее время. Детальный график погашения задолженности будет утвержден на следующей встрече 10 сентября.
Напомним, что ранее Юрий Бурцев дал интервью изданию «Черника», где опроверг обвинения в якобы умышленном срыве поставок сырья на Олонецкий молочный комбинат. О проблеме с поставками «Столице на Онего», напомним, говорила сама Галина Ширшина, объясняя закрытие части магазинов сети «Олония».
По словам Бурцева, эти заявления не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что никаких срывов поставок не было, а летнее падение удоев из-за аномальной жары уложилось в допустимые по договору 10% и не стало причиной для претензий. Проблемы переработчика с мощностями, по его мнению, связаны не с нехваткой сырья, а с убыточностью части их собственной торговой сети.
— Системное недофинансирование со стороны головной компании «Олония» и привело к этому кризису. Руководитель ОМК является исполнителем и не обладает финансовой самостоятельностью, — объяснил Юрий Бурцев.Добавим, что несмотря на все сложности с долгами правительство Карелии и Минсельхоз не разрывают договор с ОМК, чтобы сохранить полный цикл производства молока внутри Карелии, а также обеспечить жителей качественным местным продуктом.