«Эпоха отсутствующего отца»: почему британский сериал «Переходный возраст» так актуален во всем мире
03 сентября, 16:40 Статьи
«Семейный призрак»: авантюрная комедия с элементами магии и Никитой Кологривым
02 сентября, 12:00 Статьи
«Приладожье» открылось на берегу Онего
01 сентября, 15:10 Статьи
Ковшом экскаватора открывали бутылки - лучшие коммунальщики съехались на межрегиональный конкурс в Петрозаводск

20:40

Поставщики молока договорились с Олонецким комбинатом о финансовом механизме погашения долгов

20:20

«Красивое и комфортабельное»: жители посёлка Гирвас с нетерпением ждут открытия здания новой амбулатории

19:45

Регионы получат более 100 млрд рублей на льготную ипотеку

19:30

В Москве запустили первый беспилотный трамвай с пассажирами

19:00

В Муезерском районе Карелии вспыхнул лесной пожар

18:40

Первоклассниками школы Куркиёки стали трое детей из Санкт-Петербурга

18:20

Два троллейбуса временно изменят свои маршруты

18:00

В Петрозаводске почтили память жертв терроризма

17:40

«Лабубу», «кринж» и «цензура» вошли в топ-40 слов в России

17:15

Южный ветер и до +20°С: чем погода удивит жителей Карелии 4 сентября

17:00

В Костомукше простятся с погибшим на СВО земляком

16:45

Жителя Петрозаводска осудили за хранение и сбыт ртути

16:30

Небывалый спрос на фукус и сырец отмечают беломорские рыболовы

16:15

Белое пианино в ротонде в Петрозаводске служит последний сезон

16:00

В Минтрансе Карелии рассказали о степени готовности дороги «Ладва-Ветка – Таржеполь»

15:30

Глава Петрозаводска встретилась с участником программы «Герои Карелии»

15:10

Ученые окольцевали летучих мышей в нацпарке «Водлозерский» в Карелии

14:40

Житель Карелии сообщил о готовящемся взрыве в кондопожской поликлинике

14:20

Более 180 млрд рублей накопили жители Карелии к августу 2025 года

14:00

В Тверском центре спасения рассказали, когда планируют выпускать на волю карельских медвежат

13:40

«Наталья Наговицына упокоилась с миром»: круживший над пиком Победы дрон не обнаружил ни одного признака жизни

13:15

В Петрозаводске разыскивают самокатчика, сбившего 78-летнюю женщину

13:00

Поезд в Карелию задерживается из-за падения беспилотника

12:25

В Карелии приступили к расселению аварийного жилья в рамках нового этапа программы

11:45

Петрозаводчанка перевела деньги мошенникам, получив сгенерированное нейросетями сообщение

11:30

В ГАИ рассказали, как оплатить новую госпошлину за техосмотр

11:15

Конкурс на новую специальность «Стоматологическое дело» на базе Петрозаводского медколледжа составил 9 человек на место

10:50

Супруги Кубасовы из Сегежи отпраздновали золотую свадьбу

10:35

Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России в августе

10:10

В Олонецком районе спасли мужчину, у которого в лодке случился инсульт

09:50

Скандальный участок улицы Хейкконена в Петрозаводске заасфальтируют уже в этом году

09:30

Задержится ли тепло: карельские синоптики сделали прогноз на сентябрь

09:00

В Петрозаводске снесут ларек скандального «Сеньора Помидора»

08:40

Новый мост через реку Чирко-Кемь досрочно построили в селе в Карелии

08:20

Сквер и дорога к школе спасены: в Петрозаводске вовремя починили ливневку

08:00

Книжный фестиваль пройдет в Петрозаводске

07:40

Карелия вошла в тройку регионов России с самой красивой осенью

07:20

Глава Республики Карелия проверил готовность ФАПа в Приладожье к приему пациентов

07:00

Вечером в Петрозаводске жёстко сбили пешехода

06:40

Названы причины обращения за помощью российских туристов

00:10

Полярное сияние озарило небо над Карелией

23:00

«Третье сентября»: история хита Шуфутинского, ставшего всенародным мемом

22:00

Человек погиб в огне на севере Карелии

21:30

Крупнейший форум камнеобработки «Карелфорум 2025» пройдет в Петрозаводске

21:00

В Суоярви простились с погибшим в зоне СВО

20:00

Нетрезвых водителей будут ловить в Петрозаводске два дня

19:20

В лесах Карелии сохраняется режим пожарной опасности

19:00

В поселке Куркиеки завершены работы по благоустройству набережной

18:30

Автобусный рейс по маршруту «Валдай — Сегежа» вновь отменили

18:20

Дети погибших участников СВО посетили фабрику мороженого «Lumipallo»

18:10

В Петрозаводске до конца осени откроют первую в России цифровую верфь

18:00

Молодой человек в Карелии обвиняется в убийстве отчима

17:40

Численность таежных клещей хотят уменьшить с помощью грибов-паразитов

17:20

Ветрено, без осадков и до +19°С: чем погода порадует жителей Карелии 3 сентября

17:00

Умер актёр фильма «Зелёная миля» Грэм Грин

16:40

Футбол, баскетбол, волейбол и шахматы – большая спортивная площадка появилась в новом районе «Talojarvi. Город у воды»

16:30

Горожан приглашают перевернуть календарь в ротонду

16:20

Росгвардейцы изъяли 9 единиц оружия за неделю в Карелии

16:00

Парковку возле ж/д вокзала в Петрозаводске украсят яркими граффити

15:30

«Как я проеду все 200 км, если уже сейчас еле кручу?» Участники карельского веломарафона поделились впечатлениями от заезда

15:10

На Перевалке в Петрозаводске микроавтобус на скорости врезался в иномарку

14:40

Петрозаводск заработал 12 миллионов рублей на туристическом налоге

14:15

Администрация Петрозаводска не может найти денег на обустройство опасного перехода

13:45

В Карелии взорвали боеприпасы времён Великой Отечественной войны

13:20

Более 2,5 тысячи детей сели за парты в Медвежьегорском районе

13:10

Родные ищут очевидцев смертельного ДТП в Карелии

13:00

Бывшие зэки вынесли из магазинов Петрозаводска 20 пачек сливочного масла и 15 упаковок сыра

12:40

В отечественный прокат вышла фантастическая комедия «Семейный призрак» с Никитой Кологривым

12:10

В торгово-развлекательном центре «Тетрис» устроили большой праздник для детей в День знаний

12:00

Жительница Кондопожского района украла 2 млн рублей, выделенных на компенсацию труда «Земского доктора»

11:40

Спамеры и мошенники пытались дозвониться жителю Петрозаводска более 16 тысяч раз

11:30

Семь белорусских хоккеистов пополнили состав команды «Динамо-Карелия»

11:20

Китай вводит безвизовый режим для россиян

11:00

В России изменили порядок расчета отпускных

10:20

Глава Карелии рассказал, какие школы республики ждет капитальный ремонт

09:55

Петрозаводский пенсионер перехитрил телефонных мошенников и спас сбережения

09:30

В России предложили продлить выплаты многодетным семьям до совершеннолетия младшего ребенка

09:00

Треть отелей в Карелии исчезла с сайтов бронирования

08:40

Роспотребнадзор Карелии напугал школьников последствиями несоблюдения правил гигиены

08:20

Карелия вошла в топ-15 направлений для отдыха в бархатный сезон

08:00

В России запретили продавать землю отдельно от дачи

07:40

Финляндия начала военные учения рядом с Карелией

07:20

26 жителей Карелии обратились за неделю с жалобами на укусы клещей

07:00

Новая гостиница на 88 номеров открылась в центре Петрозаводска

06:30

Российские ритейлеры нашли способ продавать iPhone без предустановленного RuStore

00:10
Сегодня 20:20 Экономика
Представители ОМК согласились признать многомиллионные долги и начали переговоры о погашении задолженности.

фото: © Черника

 2 сентября прошли прямые переговоры между председателем совета директором ОМК Галиной Ширшиной и руководителями АО «Племенное хозяйство «Ильинское» Юрием Бурцевым и АО «Племсовхоз «Мегрега» Евгением Сысолятиным.

Ключевой вопрос встречи — погашение крупной задолженности переработчика перед поставщиками молока. Например, на данный момент общая сумма задолженности комбината перед племсовхозом «Ильинское» составляет более 23 миллионов рублей, из которых 14 миллионов — просроченные платежи.

При этом совхоз продолжает ежедневные поставки молока на комбинат.
На встрече 2 сентября представители ОМК признали наличие долгов, которые необходимо погасить в ближайшее время. Детальный график погашения задолженности будет утвержден на следующей встрече 10 сентября.

Напомним, что ранее Юрий Бурцев дал интервью изданию «Черника», где опроверг обвинения в якобы умышленном срыве поставок сырья на Олонецкий молочный комбинат. О проблеме с поставками «Столице на Онего», напомним, говорила сама Галина Ширшина, объясняя закрытие части магазинов сети «Олония».

По словам Бурцева, эти заявления не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что никаких срывов поставок не было, а летнее падение удоев из-за аномальной жары уложилось в допустимые по договору 10% и не стало причиной для претензий. Проблемы переработчика с мощностями, по его мнению, связаны не с нехваткой сырья, а с убыточностью части их собственной торговой сети.

— Системное недофинансирование со стороны головной компании «Олония» и привело к этому кризису. Руководитель ОМК является исполнителем и не обладает финансовой самостоятельностью, — объяснил Юрий Бурцев.Добавим, что несмотря на все сложности с долгами правительство Карелии и Минсельхоз не разрывают договор с ОМК, чтобы сохранить полный цикл производства молока внутри Карелии, а также обеспечить жителей качественным местным продуктом.

