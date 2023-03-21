Поставщики риса предупредили торговые сети о его удорожании

Причиной роста цен на российскую крупу называют прошлогоднюю аварию на гидроузле в Краснодарском крае.

Отечественные производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен из-за проблем с урожаем. Как пишет «Коммерсант», неблагоприятные условия в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса в стране, привели к снижению качества сырья, а большой процент выбраковки риса ведет к увеличению стоимости крупы.

Весной прошлого года в Краснодарском крае произошла авария на Федоровском гидроузле, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей региона. В итоге валовый сбор риса снизился почти на четверть — до 650 тысяч тонн. Однако в Минсельхозе России заявили, что качество риса и объем урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям российских переработчиков, а цены на сырье и крупы стабильны и основания для их роста в этом сезоне отсутствуют.