«Постельный» курильщик из Суоярвского округа едва не сжёг свою квартиру

Мужчина начал курить, находясь в постели, и устроил пожар.
В доме № 10 по улице Школьной посёлка Поросозеро Суоярвского округа произошло возгорание квартиры, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения. Пожар возник в результате курения жильца в постели.
— На место ЧП выехали четверо огнеборцев. По прибытию ими было обнаружено горение постельных принадлежностей на площади 1 м². Пламя в квартире потушено самостоятельно до приезда пожарных, — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что виновник происшествия не пострадал. Специалисты провели с ним беседу о правилах пожарной безопасности в быту.
