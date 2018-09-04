Постоялец гостиницы в Карелии устроил погром

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В Суоярви постоялец гостиницы устроил погром, сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Инцидент произошел в десятом часу вечера в субботу.
"Один из гостей устроил шум в номере. Нарушитель сломал дверь и повредил имущество", - отметили в ведомстве.
Постояльца задержали и передали полицейским.
"Чем гражданин был раздосадован – он объяснял в отделе внутренних дел. Будет установлен ущерб и решится вопрос о привлечении к ответственности", - заключили в управлении.
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