Постоялец гостиницы в Карелии устроил погром

В Суоярви постоялец гостиницы устроил погром, сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел в десятом часу вечера в субботу.

"Один из гостей устроил шум в номере. Нарушитель сломал дверь и повредил имущество", - отметили в ведомстве.

Постояльца задержали и передали полицейским.

"Чем гражданин был раздосадован – он объяснял в отделе внутренних дел. Будет установлен ущерб и решится вопрос о привлечении к ответственности", - заключили в управлении.