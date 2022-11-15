Постояльцев психинтерната в Карелии погрузят в виртуальную реальность

В Медвежьегорском психоневрологическом интернате откроется Творческая мастерская, сообщили Минсоцзащиты Карелии.

В Медвежьегорском психоневрологическом интернате готовится к открытию Творческая мастерская. В настоящее время шаг за шагом огромная стена коридора учреждения превращается в живописное панно по эскизу советского и российского художника, заслуженного работника культуры Карельской АССР Льва Николаевича Бурина.

Сотрудники интерната уже проделали огромную работу по созданию мастерской. Стены очищены от старой краски и штукатурки и заново окрашены. Художники начали творить «маленькое чудо». Совсем скоро под Новый год двери Творческой мастерской откроются для проживающих людей в интернате.

Получатели социальных услуг будут творить, мастерить, готовить блюда и погружаться в виртуальную реальность.