Постояльцы дома-интерната для инвалидов в Петрозаводске присоединились к хороводной акции

Жители Петрозаводского дома-интерната для ветеранов приняли участие в городской акции «Карельская крууга», сообщили в администрации карельской столицы.

Карельская столица вновь присоединилась к всероссийской акции «ХОРОВОД МИРА». В этом году городское мероприятие прошло на площадке Петрозаводского дома-интерната для ветеранов. Администрация провела здесь хороводную акцию «Карельская крууга».

Ведущим выступил заслуженный работник культуры республики, руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Karjala» Андрей Анисимов. С его помощью участники выучили основные движения танца, узнали о его истории и происхождении и других интересных фактах.

Организатором акции в стране является фестивальное движение «Хороводы России». Впервые её провели на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 2017 году. С тех пор в «ХОРОВОДЕ МИРА» приняли участие сотни городов из нескольких десятков стран. Петрозаводск присоединился к акции в 2019 году — тогда традиционную круугу танцевали воспитанники детских садов.