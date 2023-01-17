Постояльцы дома-интерната в Карелии делают блиндажные свечи для участников СВО

Партальский дом-интернат для престарелых и инвалидов присоединился к всероссийской акции «Блиндажная свеча».

Постояльцы дома-интерната из подручных средств изготовили «блиндажные свечи». Об этом сообщила министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова на своей странице в соцсети.

«Эта акция направлена на помощь военнослужащим в зоне СВО для обеспечения их средством получения тепла и согревания пищи», - отметила глава Минсоцзащиты.

Ранее сообщалось, в администрации Петрозаводска сплетут «Сети победы».