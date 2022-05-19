Постояльцы интерната в Петрозаводске ощутили атмосферу жаркой Индии и солнечной Кубы

Гости из Индии и Кубы выступили перед постояльцами Петрозаводского дома-интерната для ветеранов.

Концерт «Пять минут до лета» состоялся в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов. В нем приняли участие гости из Индии и Кубы. Об этом информирует паблик интерната.

«Зрителям были представлены такие разные и красивые песни и стихи от ребят из Международного молодежного центра г. Петрозаводска. О весне. О теплом лете. О любви. О дружбе. На разных языках. Вместе с талантливыми петрозаводчанами в концерте принимали участие ребята из жаркой Индии и солнечной Кубы!», — сообщили в интернате.

Ранее сообщалось, как постояльцы психоневрологического интерната в Карелии сразились на турнире по армрестлингу.