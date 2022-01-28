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Постояльцы психоневрологического интерната в Карелии сразились на турнире по армрестлингу (ФОТО)

Новости. Общество
18:40, 28 Января 2022
фото: © ГБСУ СО ПНИ «Черемушки» / ВК

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В психоневрологическом интернате «Черёмушки» прошел турнир по армрестлингу.

Соревнования по армрестлингу впервые прошли в стенах психоневрологического интерната «Черемушки». В схватках приняли участие постояльцы заведения. Об этом сообщает паблик учреждения.

«Борьба на руках позволяет испытать силы любому человеку, независимо от его опыта, навыков и физических данных. Все что нужно — это только желание. Участники боролись, как настоящие силачи, болели за своих друзей и поддерживали друг друга», — говорится в посте сообщества.

Победители получили грамоты, заявили в «Черемушках».

Ранее сообщалось, что подопечных психоневрологического интерната в Карелии научили готовить вкусные котлеты.

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