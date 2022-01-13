Коммунальная катастрофа - не единственная причина отставки главы администрации Кемского района Карелии Дмитрия Петрова.

За два года в должности главы администрации Кемского района Дмитрий Петров, развернувший активную работу в соцсетях, успел побывать в центре нескольких скандалов, демонстрирующих как минимум невысокую культуру руководителя. Вину за беспомощность и неэффективность властей при решении многочисленных проблем района он пытался перекладывать на простых людей, подписчиков, которые ему соответствующим образом отвечали.

Постоянные конфликты местной власти с населением Кемского района привели к протестному голосованию на выборах в сентябре 2021 года, когда в Законодательное собрание по округу победил кандидат, выдвинутый КПРФ, а городской совет Кеми взяли под свой контроль справедливороссы.

С момента сокрушительного поражения «Единой России» в районе стало понятно, что дни Дмитрия Петрова в должности сочтены. Однако его не увольняли, не подыскав замену.

Подробнее о причинах отставки главы администрации Кемского района Дмитрия Петрова читайте в материале "Не устал, но уходу".