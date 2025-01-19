«Пострадала машина»: огромная яма образовалась на проезжей части в районе Петрозаводска

Горожанин пожаловался на повреждение своего автомобиля.

Житель карельской столицы предупредил автолюбителей о том, что на Первомайском проспекте, после автозаправки по правой полосе образовалась огромная яма. Фото опубликовали в паблике Октябрьский и Первомайский | Петрозаводск.

«К сожалению, наша машина пострадала от этой халатности: мы погнули диск и отлетел кусок резины. Попытались зафиксировать происшествие и вызвать ГИБДД, но, к сожалению, прождали более 2 часов, и никто не приехал. Это создает огромные неудобства для водителей и угрозу для безопасности на дороге», — сообщил владелец поврежденной машины.

Авторы поста призвали автолюбителей быть внимательными и сообщать о подобных случаях в соответствующие городские службы.

Ранее писали о том, что автомобилисты Олонецкого района бьют тревогу из-за ям и колей на дорогах.