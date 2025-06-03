Пострадавшая от рук матери двухмесячная девочка пошла на поправку

О состоянии малышки сообщили в Минздраве Карелии.

Как рассказали «Столице на Онего» в ведомстве, жизни девочки ничего не угрожает.

«Ее перевели из реанимации в травматологическое отделение. Состояние ребенка стабильное», — говорят медики.

Напомним, в больницу ее доставили с сотрясением мозга. По предварительным данным, девочку избила мать, будучи пьяной. Возбуждено уголовное дело, расследованием которого уже заинтересовался Следком России.

Накануне, 15 июня, для 25-летней женщины избрали меру пресечения. Она пробудет в СИЗО до 13 августа.