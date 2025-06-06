Пострадавшего от нападения льва директора сафари-парка «Тайган» прооперировали

Директора парка «Тайган» прооперировал академик Порханов.

О проведенной в Краснодаре операции рассказала Российская газета со ссылкой на канал сафари-парка.

«У Олега Алексеевича (Зубкова — прим. «РГ») повреждено даже не легкое, а грудная полость. С левой стороны лев клыками сделал незначительное прободение грудной полости. Маленькая дырочка, через которую в небольшом количестве поступил воздух. Наш ведущий врач-пульманолог Владимир Алексеевич Порханов провел операцию, откачал воздух и нормализовал давление в грудной полости», — сообщили на канале «Тайгана».

По прогнозам врачей, Олег Зубков сможет и разговаривать, и даже петь — если придётся. Сам он больше всего хочет вернуться ко львам.

Академик Порханов подтвердил, что была задета трахея, но пищевод абсолютно цел. Самое главное, что не были задеты жизненно важные артерии. Были повреждены поверхностные вены, но это не привело к критической потере крови.

Владимир Порханов — член-корреспондент Российской академии медицинских наук, академик Р. Н. Профессор — выдающийся торакальный хирург, организатор медицинской науки и здравоохранения. Признан в мире как ведущий в России специалист в области торакальной хирургии, торакальной онкологии и фтизиохирургии.

Напомним, директор парка стал жертвой одного из своих подопечных. Во время вечернего кормления молодой лев неожиданно набросился на Олега Зубкова.