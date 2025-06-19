здоровье работа экология
реклама на сайте
В Карелии благодаря господдержке открылся новый кемпинг на берегу озера
19.06.2025 13:00
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
06.06.2025 18:00

Пострадавшего при нападении льва владельца парка «Тайган» транспортируют в Краснодар

Новости. Происшествия
19:00, 24 Июня 2025
фото: Сергей Винник / Российская газета

Новости партнеров

Олега Зубкова, который получил травмы при нападении льва, транспортируют в кубанскую столицу вертолетом санавиации.

 

Учредителя и владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова переводят для дальнейшего лечения в Краснодар, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Крыма.

«Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию города Краснодара для дальнейшего специализированного лечения», — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что Зубкова перевозят реанимобилем службы санитарной авиации Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Напомним, хищник напал на Олега Зубкова во время кормления в минувшее воскресенье, 22 июня. И это не первый случай в сафари-парке.

Следователи проводят проверку на предмет статей 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Что могло стать причиной агрессии, сейчас можно только предполагать, однако очевидно, что выводы из предыдущих трагических инцидентов сделаны не были, говорит профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Сергей Иванов.

«Нельзя недооценивать психологию животного, это всегда чревато серьезными последствиями. Поведением хищника руководят инстинкты, врожденные или приобретенные. Не следует переносить на диких животных опыт общения с домашними питомцами. Возможно, агрессию подтолкнул какой-то нюанс, например, в момент кормления Олег Зубков повернулся к льву спиной, и включился механизм «охотник-жертва», — рассказал Сергей Иванов «Российской газете».

Добавим, что напавшего на владельца парка льва не будут усыплять. Экспертная комиссия решила: хищник повёл себя как заложено природой. А человек совершил ошибку, оставшись один на один с животными. В Росприроднадзоре Крыма рассказали, что регламент запрещает сотрудникам находиться в вольере в одиночку. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2025, 11:20
С 1 сентября в российских школах введут единые требования по всем предметам
23.06.2025, 14:30
Гигантскую щуку поймали рыбаки в Карелии
17.06.2025, 20:15
В МВД рассказали, как быстрее получить заграничный паспорт
23.06.2025, 10:55
Лев напал на владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму
17.06.2025, 09:30
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется жара
23.06.2025, 17:50
В Абхазии уволили чиновницу, раскритиковавшую русских туристов

Аналитика

23.06.2025 10:40
Тема недели
Вакцин нет? Что происходит в Карелии с прививками от опасных заболеваний
Республиканский Минздрав не получает достаточного финансирования, а поставщики вакцин не успевают выполнять заявки. «Столица на Онего» разбиралась с ситуацией с прививками — что правда, а что слухи.
И никакого мазута. Как недорого съездить в Абхазию всей семьей и что там посмотреть
21.06.2025 17:25
Спасут ли молочные реки от долгов? В Олонце обсудили ситуацию на ОМК
12.06.2025 18:35
Лариса Подсадник: «Карельские выпускники отлично справились с ЕГЭ по математике. Мы гордимся!»
11.06.2025 23:00
Строим для детей!
06.06.2025 15:08
Вся аналитика

Медиа

Сразу несколько выставок собак прошли в Петрозаводске
23.06.2025 12:58
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение