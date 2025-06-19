Пострадавшего при нападении льва владельца парка «Тайган» транспортируют в Краснодар

Олега Зубкова, который получил травмы при нападении льва, транспортируют в кубанскую столицу вертолетом санавиации.

Учредителя и владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова переводят для дальнейшего лечения в Краснодар, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Крыма.

«Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию города Краснодара для дальнейшего специализированного лечения», — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что Зубкова перевозят реанимобилем службы санитарной авиации Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Напомним, хищник напал на Олега Зубкова во время кормления в минувшее воскресенье, 22 июня. И это не первый случай в сафари-парке.

Следователи проводят проверку на предмет статей 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Что могло стать причиной агрессии, сейчас можно только предполагать, однако очевидно, что выводы из предыдущих трагических инцидентов сделаны не были, говорит профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Сергей Иванов.

«Нельзя недооценивать психологию животного, это всегда чревато серьезными последствиями. Поведением хищника руководят инстинкты, врожденные или приобретенные. Не следует переносить на диких животных опыт общения с домашними питомцами. Возможно, агрессию подтолкнул какой-то нюанс, например, в момент кормления Олег Зубков повернулся к льву спиной, и включился механизм «охотник-жертва», — рассказал Сергей Иванов «Российской газете».

Добавим, что напавшего на владельца парка льва не будут усыплять. Экспертная комиссия решила: хищник повёл себя как заложено природой. А человек совершил ошибку, оставшись один на один с животными. В Росприроднадзоре Крыма рассказали, что регламент запрещает сотрудникам находиться в вольере в одиночку.