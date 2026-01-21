Пострадавшей от нападения собак пенсионерке из Карелии выплатят 100 тысяч рублей компенсации

Жительница Олонецкого района получит компенсацию морального вреда после нападения собак, находившихся на свободном выгуле.
Пенсионерка из деревни Тенгусельги Олонецкого района, на которую напали две собаки без поводков и намордников, получит компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Карелии.
— Установлено, что в феврале 2025 года на женщину напали две собаки, находящиеся на свободном выгуле. В результате ей причинены телесные повреждения в виде множественных открытых ран предплечья, относящиеся к лёгкому вреду здоровья, — отметили там.
Владелицу собак признали виновной по ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ (нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлёкшее причинение вреда жизни и здоровью граждан либо имуществу) и потребовали взыскать с неё в пользу пострадавшей компенсацию в размере 100 тысяч рублей, а также выплатить административный штраф на сумму 14 тысяч рублей.
Напомним, впервые в России приговор за свободный выгул собаки был вынесен жителю города Оленегорска Мурманской области. Доберман, которого мужчина выпустил на улицу без присмотра, сбил с ног 80-летнюю пенсионерку. В результате происшествия женщина получила серьёзные травмы.