Пострадавшему на производстве рабочему выплатят компенсацию

Проверку провела прокуратура Костомукши.

По данным ведомства, в феврале прошлого года, станочник широкого профиля пострадал от несчастного случая на производстве и получил повреждения, которые относятся к категории тяжелых производственных травм.

— Произошло это из-за необеспечения работодателем надлежащего контроля за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности, — говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Суд требования прокурора удовлетворил. Организация должна будет выплатить работнику 350 тысяч рублей.