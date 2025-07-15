Пострадавшему на производстве рабочему выплатят компенсацию

Проверку провела прокуратура Костомукши.
По данным ведомства, в феврале прошлого года, станочник широкого профиля пострадал от несчастного случая на производстве и получил повреждения, которые относятся к категории тяжелых производственных травм.
— Произошло это из-за необеспечения работодателем надлежащего контроля за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности, — говорится в сообщении.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Суд требования прокурора удовлетворил. Организация должна будет выплатить работнику 350 тысяч рублей.
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