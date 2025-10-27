Пострадавшему от мошенников жителю Карелии удалось вернуть часть суммы

Часть похищенной мошенниками суммы вернули владельцу после вмешательства Прокуратураы.
Жителя Пудожского района мошенники обманули под предлогом восстановления доступа к единому порталу госуслуг и перевода денежных средств на безопасный счет Центробанка. Он перечислил на указанные мошенниками счета 1,8 миллиона рублей.
— Один из банковских счетов принадлежал жителю Красноярского края, — выяснили в ведомстве.
В ходе расследования преступления установить лиц, его совершивших, не смогли. Прокуратура района оказала помощь потерпевшему при подготовке искового заявления о взыскании с владельца банковского счета 258 тысяч рублей.
Суд требования истца удовлетворил в полном объеме, денежные средства возвращены пострадавшему мужчине.